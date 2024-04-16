Yüreğir'de "C Vitamini Şenliği" düzenlendi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde "C Vitamini Şenliği" düzenlendi.

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, ERASMUS kapsamında kentte eğitim alan yabancıların da aralarında olduğu öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen "C Vitamini Şenliği" kapsamında, öğrenciler ve vatandaşlara portakal suyu ikram edildi.

Aksu, portakal suyu ikram ettikten sonra yaptığı açıklamada, bu etkinliği bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlediklerini belirterek, "Gençlerimiz, öğrencilerimiz, vatandaşlarımız portakal suyu içsin, bağımlılık yapacak maddelerden uzak dursun istedik. Bu tür etkinliklerle halkımızı bağımlılıktan uzak tutmaya devam edeceğiz." dedi.