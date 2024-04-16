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        Yüreğir'de "C Vitamini Şenliği" düzenlendi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde "C Vitamini Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:26 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:26
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        Yüreğir'de "C Vitamini Şenliği" düzenlendi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde "C Vitamini Şenliği" düzenlendi.

        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, ERASMUS kapsamında kentte eğitim alan yabancıların da aralarında olduğu öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen "C Vitamini Şenliği" kapsamında, öğrenciler ve vatandaşlara portakal suyu ikram edildi.

        Aksu, portakal suyu ikram ettikten sonra yaptığı açıklamada, bu etkinliği bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlediklerini belirterek, "Gençlerimiz, öğrencilerimiz, vatandaşlarımız portakal suyu içsin, bağımlılık yapacak maddelerden uzak dursun istedik. Bu tür etkinliklerle halkımızı bağımlılıktan uzak tutmaya devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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