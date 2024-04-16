Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 55 zanlı tutuklandı

Faaliyetlerde ruhsatsız 34 tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, 2 otomatik tabanca, 9 kurusıkı tabanca, silahlara ait 49 şarjör ile 1394 fişek, 316,96 gram uyuşturucu, 325 uyuşturucu hap ve 18,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

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