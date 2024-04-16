Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otomobilde 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

        Adana'da 2 kilo 200 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 09:53 Güncelleme: 16.04.2024 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da otomobilde 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da 2 kilo 200 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri otomobili kovalamaca sonucu durdurdu.

        Araçta narkotik köpeğiyle yaptıkları aramada 2 kilo 200 gram esrar bulan ekipler, Arif M. ve Emirhan Ö'yü gözaltına aldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan Arif M, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Emirhan Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?
        Sarsıcı iklim değişikliği raporu
        Sarsıcı iklim değişikliği raporu
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri iade merkezinden kaçtılar!
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri iade merkezinden kaçtılar!
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Okan Buruk'tan tarihi performans!
        Okan Buruk'tan tarihi performans!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünyanın gözü Tahran-Tel Aviv hattında!
        Dünyanın gözü Tahran-Tel Aviv hattında!
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        "Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı"
        "Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı"

        Benzer Haberler

        Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 55 zanlı tutuklandı
        Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 55 zanlı tutuklandı
        Haluk Levent, Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne a...
        Haluk Levent, Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne a...
        Adanaspor-Bodrum FK maçının ardından
        Adanaspor-Bodrum FK maçının ardından
        Adanaspor - Bodrum FK: 1- 1
        Adanaspor - Bodrum FK: 1- 1
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda "11 İlin Türküsü" konseri verild...
        Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda "11 İlin Türküsü" konseri verild...