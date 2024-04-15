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        Haluk Levent, Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne aldı

        Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Haluk Levent konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 23:15 Güncelleme: 15.04.2024 - 23:15
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        Haluk Levent, Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne aldı
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        Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Haluk Levent konser verdi.

        Haluk Levent'in Merkez Parkı'ndaki konserine çok sayıda kişi katıldı.

        En sevilen parçalarını seslendiren Levent'e müzikseverler eşlik etti.

        Konserin sonunda Levent'in performansı, dinleyiciler tarafından alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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