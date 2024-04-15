Stat:YeniAdana
Hakemler: Yasin Kol, Oğuz Kağan Çalışır, Mahmut Gülle
Adanaspor: Ferhat Kaplan, Hüseyin Öztürk, Evren Korkmaz, Fatih Kurucuk, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 79 Metehan Altunbaş), Mehmet Taş, Ciss, Dabo, Harun Alpsoy (Dk. 80 Kubilay Aktaş), Oberlin (Dk. 74 Ferhat Katipoğlu), Fernandes
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Dk. 81 Ege Bilsel), Ahmet Aslan (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Mustafa Erdilman (Dk. 76 Tunahan Akpınar), Brazao, Burak Çoban (Dk. 46 Kenan Özer), Celal Dumanlı (Dk. 66 Haqi Osman)
Goller: Dk. 27 Fernandes (Penaltıdan) (Adanaspor), Dk. 86 Ege Bilsel (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 83 Ferhat Kaplan, Dk. 90+4 Dabo, Dk. 90+5 Kubilay Aktaş (Adanaspor), Dk. 57 Erkan Değişmez, Dk. 87 Üzeyir Ergün, Dk. 90+4 Cenk Şen (Bodrum FK)
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