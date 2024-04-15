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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 22:04 Güncelleme: 15.04.2024 - 22:04
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Yasin Kol, Oğuz Kağan Çalışır, Mahmut Gülle

        Adanaspor: Ferhat Kaplan, Hüseyin Öztürk, Evren Korkmaz, Fatih Kurucuk, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 79 Metehan Altunbaş), Mehmet Taş, Ciss, Dabo, Harun Alpsoy (Dk. 80 Kubilay Aktaş), Oberlin (Dk. 74 Ferhat Katipoğlu), Fernandes

        Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Dk. 81 Ege Bilsel), Ahmet Aslan (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Mustafa Erdilman (Dk. 76 Tunahan Akpınar), Brazao, Burak Çoban (Dk. 46 Kenan Özer), Celal Dumanlı (Dk. 66 Haqi Osman)

        Goller: Dk. 27 Fernandes (Penaltıdan) (Adanaspor), Dk. 86 Ege Bilsel (Bodrum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 83 Ferhat Kaplan, Dk. 90+4 Dabo, Dk. 90+5 Kubilay Aktaş (Adanaspor), Dk. 57 Erkan Değişmez, Dk. 87 Üzeyir Ergün, Dk. 90+4 Cenk Şen (Bodrum FK)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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