Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda "11 İlin Türküsü" konseri verildi
Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitirenlerin anısına "11 İlin Türküsü" konseri düzenlendi.
Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitirenlerin anısına "11 İlin Türküsü" konseri düzenlendi.
Nazende Çoksesli Korosunca hazırlanan etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.
Koro şefliğini Eray İnal'ın üstlendiği konserde, afetin ardından yaşananlara ilişkin görüntüler de anlatım eşliğinde dinleyicilere sunuldu.
Konserde, afetten etkilenen illere özgü şarkılar seslendirildi.
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