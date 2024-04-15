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        Adanaspor - Bodrum FK: 1- 1

        STAT: Yeni AdanaHAKEMLER: Yasin Kol, Kağan Çalışır, Mahmut GülleADANASPOR: Ferhat, Feyzi (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 22:36 Güncelleme: 15.04.2024 - 22:40
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        Adanaspor - Bodrum FK: 1- 1
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        STAT: Yeni Adana

        HAKEMLER: Yasin Kol, Kağan Çalışır, Mahmut Gülle

        ADANASPOR: Ferhat, Feyzi (Dk. 79 Metehan Altunbaş) , Fatih, Evren, Hüseyin, Mehmet, Ciss, Dabo, Harun (Dk. 80 Kubilay Aktaş), Oberlin (Dk. 74 Ferhat Katipoğlu), Fernandes

        BODRUM FK: Sousa, Üzeyir, Celutstka, Ali, Cenk, Erkan (Dk. 81 Ege Bilsel), Ahmet (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Brazao, Mustafa (Dk. 76 Tunahan Akpınar), Burak (Dk. 46 Kenan Özer), Celal (Dk. 66 Haqi)

        SARI KARTLAR: Hüseyin Öztürk, Dabo, Kubilay Aktaş (Adanaspor), Erkan Değişmez, Üzeyir Ergün, Cenk Şen (Bodrum FK)

        GOLLER: Dk. 27 (P) Junior Fernandes (Adanaspor) Dk. 86 Ege Bilsel (Bodrum FK)

        1'inci Lig’in 30'uncu haftasında Adanaspor, evinde ağırladığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

        6'ncı dakikada Üzeyir serbest vuruşta topu ceza alanına gönderdi. Oluşan karambolde top, kaleci Ferhat’ta kaldı.

        18'inci dakikada Cenk’in pasıyla ceza sahası sol içi çaprazında topla buluşan Brazao şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

        26'ncı dakikada ceza sahasına gönderilen ortada Bodrum FK’lı oyuncunun eliyle oynadığını tespit eden VAR hakemi, Yasin Kol’u uyardı. Hakem pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

        28'inci dakikada penaltı vuruşu için topu başına geçen Junior Fernandes meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

        İlk yarı Adanaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        60'ıncı dakikada topla buluşan Üzeyir, rakiplerini çalımlayıp, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        70'inci dakikada ceza sahasına giren Dabo penaltı noktasına koşan Harun’a pasını attı. Harun’un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        86'ncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Gökdeniz, son çizgiye inerek penaltı noktası doğru pasını attı. Boş durumda topu kontrol eden Ege'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

        Karşılaşma 1-1 eşitlikle bitti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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