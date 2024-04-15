Adanaspor - Bodrum FK: 1- 1

26'ncı dakikada ceza sahasına gönderilen ortada Bodrum FK’lı oyuncunun eliyle oynadığını tespit eden VAR hakemi, Yasin Kol’u uyardı. Hakem pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

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