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        Durdurulan otomobilden 2 kilo esrar çıktı, sürücü tutuklandı

        ADANA'dapolisin takibi ile durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpek 'Tinga' ile yapılan aramada 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi; gözaltına alınan sürücü Arif M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:39 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:45
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        Durdurulan otomobilden 2 kilo esrar çıktı, sürücü tutuklandı
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        ADANA'dapolisin takibi ile durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpek 'Tinga' ile yapılan aramada 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi; gözaltına alınan sürücü Arif M. (28) tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Takibe alınan şüpheli otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulmak istendi. İkaza uymayıp, kaçan sürücünün kullandığı araç, kent merkezinde polis araçları ile sıkıştırılarak durduruldu. Otomobilde narkotik dedektör köpek 'Tinga' ile arama yapıldı; aracın altında ve tamponunda 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Sürücü Arif M. ile yanındaki Emirhan Ö. gözaltına alındı. Uyuşturucuya el konulurken, işlemleri sonrası Arif M. tutuklandı, Emirhan Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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