Durdurulan otomobilden 2 kilo esrar çıktı, sürücü tutuklandı
ADANA'dapolisin takibi ile durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpek 'Tinga' ile yapılan aramada 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi; gözaltına alınan sürücü Arif M.
ADANA'dapolisin takibi ile durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpek 'Tinga' ile yapılan aramada 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi; gözaltına alınan sürücü Arif M. (28) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Takibe alınan şüpheli otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulmak istendi. İkaza uymayıp, kaçan sürücünün kullandığı araç, kent merkezinde polis araçları ile sıkıştırılarak durduruldu. Otomobilde narkotik dedektör köpek 'Tinga' ile arama yapıldı; aracın altında ve tamponunda 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Sürücü Arif M. ile yanındaki Emirhan Ö. gözaltına alındı. Uyuşturucuya el konulurken, işlemleri sonrası Arif M. tutuklandı, Emirhan Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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