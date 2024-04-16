Adana'da motosikletli bir gencin silahla vurulma anı güvenlik kamerasında

Adana'da bir taksi durağına düzenlenen silahlı saldırıda, babaannesini ziyarete giden motosikletli bir gencin vurularak öldürüldüğü olay anı, güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde 5 Nisan'da Ahmet Karatepe'nin (28), tabancayla açılan ateş sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, olay günü Aydın T'nin kullandığı motosikletle bir otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı İbrahim Efe K. hafif yaralandı.

Kazanın ardından Aydın T. ve İbrahim Efe K'nin otomobil sürücüsünü darbettiği, yakında bulunan taksi durağındaki esnafın da bu kişilere tepki gösterdiği belirtildi. Aydın T. ve İbrahim Efe K'nin, akşam saatlerinde olay yerine dönüp taksi durağına tabancalarla ateş açtığı, bu sırada motosikletiyle babaannesi Fatma Karatepe'nin (75) evine giden Ahmet Karatepe'nin sırtına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Polis ekipleri, 2 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Silahlı saldırı anı, mahalledeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. - "Yavrum her gün beni kontrol etmeye gelirdi" Baba Erdal Karatepe (53), gazetecilere, iftarın ardından babaannesine gitmek için yola çıkan oğlunun ölüm haberini aldıklarını söyledi. Zanlıların yakalanmasını istediklerini dile getiren Karatepe, "Katillerin bir an önce bulunup adalete teslim edilmesini istiyorum. Acımız büyük. Genç yaştaki evladımızı toprağa verdik. Oğlumun ölüm haberini aldığımda başımdan aşağı kaynar su dökülmüş gibi oldu. Böyle acı bir haberi hiç beklemiyordum." dedi.