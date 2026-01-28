Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da 16 yaşındaki çocuğun öldüğü, babasının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

        Adana'da 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği, babasının yaralandığı otomatik tabancayla düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 10:36 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:36
        Adana'da 16 yaşındaki çocuğun öldüğü, babasının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı tutuklandı
        Adana'da 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği, babasının yaralandığı otomatik tabancayla düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Ocak'ta merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde Muhammed Yeşil'in (16) yaşamını yitirdiği, babası Bekir Yeşil'in (43) yaralandığı silahlı saldırının zanlısının A.E. (21) olduğunu belirledi.

        Polis, cinayeti azmettirdikleri iddiasıyla A.E'nin babası M.N.E, annesi H.E, amcası E.E, kuzenleri M.E. ve F.E'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N.E, H.E, E.E. ve M.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Polis, firari A.E'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

        - "Oğlum kucağımda vefat etti"

        Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Bekir Yeşil, gazetecilere açıklama yaptı.

        Diğer oğlu Sinan Yeşil'in (20) eşiyle kaçarak evlendiğini, bu nedenle gelininin ailesiyle aralarında husumet oluştuğunu iddia eden Yeşil, "Olay günü sabah evimden çıkarken A.E. birden karşıma çıktı. Otomatik tabancayla önce bana sonra oğluma ateş etti. Oğlum kucağımda vefat etti." dedi.

        Yeşil, firari A.E'nin bir an önce yakalanmasını istediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

