        Adana Haberleri

        Adana'da 2 kişiyi öldüren sanığa verilen 30 yıl hapis cezası hukuka uygun bulundu

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırılması hukuka uygun bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        28.01.2026 - 11:05
        Adana'da 2 kişiyi öldüren sanığa verilen 30 yıl hapis cezası hukuka uygun bulundu
        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırılması hukuka uygun bulundu.

        Gençlik Köprüsü'nde 22 Kasım 2023'te Alperen Kaya (19) ve Eren Güngör'ün (19) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 16 Ekim 2025'teki karar duruşmasında tutuklu sanık Şeref A'ya (21) verilen cezanın istinaf incelemesi tamamlandı.

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle hükmü uygun buldu.

        Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

        "İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı, maktullerden sanığa yönelen ve haksız tahrik oluşturan eylemlerin niteliği ve ulaştığı boyut dikkate alındığında belirlenen indirim oranının isabetli olduğu, istinaf başvurusunda bulunan sanık ve müdafilerinin mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğu şeklindeki istinaf itirazları yerinde görülmediğinden başvurularının reddine karar verilmiştir."

        - Olay ve dava

        Merkez Yüreğir ilçesinde 22 Kasım 2023'te Şeref A, Gençlik Köprüsü'nde tartıştığı arkadaşları Alperen Kaya ve Eren Güngör'ü bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmış, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

        Sanık, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



