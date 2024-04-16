Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 sanığa 15'er yıl hapis istemi

Sanıkların "kişisel kullanımı aşacak miktardaki" uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu kaydedilen iddianamede, B.A. ve T.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, sanıkların üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, iş yerinde de tezgah altına gizlenmiş halde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği bilgisi yer aldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis tarafından İstiklal Mahallesi'ndeki B.A. ve T.S'nin ortak işlettiği çay ocağına operasyon düzenlendiği, sanıkların sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu otomobille yanlarına gelen 2 kişiye satarken yakalandıkları belirtildi.

İlçedeki bir çay ocağında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 21 Ocak'ta tutuklanan B.A. ve T.S. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

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