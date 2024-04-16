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        Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 sanığa 15'er yıl hapis istemi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu sattıkları öne sürülen tutuklu 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:21 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:21
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        Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 sanığa 15'er yıl hapis istemi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu sattıkları öne sürülen tutuklu 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        İlçedeki bir çay ocağında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 21 Ocak'ta tutuklanan B.A. ve T.S. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis tarafından İstiklal Mahallesi'ndeki B.A. ve T.S'nin ortak işlettiği çay ocağına operasyon düzenlendiği, sanıkların sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu otomobille yanlarına gelen 2 kişiye satarken yakalandıkları belirtildi.

        İddianamede, sanıkların üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, iş yerinde de tezgah altına gizlenmiş halde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği bilgisi yer aldı.

        Sanıkların "kişisel kullanımı aşacak miktardaki" uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu kaydedilen iddianamede, B.A. ve T.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 2 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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