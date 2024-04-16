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        Gökhan Tepe, Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne aldı

        Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Gökhan Tepe konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 22:17 Güncelleme: 16.04.2024 - 22:17
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        Gökhan Tepe, Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne aldı
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        Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Gökhan Tepe konser verdi.

        Gökhan Tepe'nin Merkez Parkı'ndaki konserine çok sayıda kişi katıldı.

        En sevilen parçalarını seslendiren Tepe'ye müzikseverler eşlik etti.

        Konserin sonunda Tepe'nin performansı, dinleyiciler tarafından alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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