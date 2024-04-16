Gökhan Tepe, Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne aldı
Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Gökhan Tepe konser verdi.
Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Gökhan Tepe konser verdi.
Gökhan Tepe'nin Merkez Parkı'ndaki konserine çok sayıda kişi katıldı.
En sevilen parçalarını seslendiren Tepe'ye müzikseverler eşlik etti.
Konserin sonunda Tepe'nin performansı, dinleyiciler tarafından alkışlandı.
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