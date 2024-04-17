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        Adana'da tartıştığı arkadaşını silahla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı arkadaşını silahla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 10:11 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:11
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        Adana'da tartıştığı arkadaşını silahla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı arkadaşını silahla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Karasoku Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde 11 Haziran 2023'te çıkan tartışma sonrası K.B'yi silahla ağır yaraladığı iddiasıyla 16 Haziran'da tutuklanan M.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık M.K'nin kardeşinin bir kavgaya karışmasından sorumlu tuttuğu K.B. ile bu konuyu konuşmak üzere müştekiyi bulunduğu yere davet ettiği belirtildi.

        Sanık ile müştekinin Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde buluştuktan bir süre sonra tartışmaya başladıkları, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K'nin ruhsatsız tabancayla 3 el ateş ederek K.B'yi hayati bölgelerinden ağır yaraladığı kaydedilen iddianamede, M.K'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamede ifadelerine yer verilen sanık, suçlamaları kabul etmedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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