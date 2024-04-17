Adana'da tartıştığı arkadaşını silahla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı arkadaşını silahla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karasoku Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde 11 Haziran 2023'te çıkan tartışma sonrası K.B'yi silahla ağır yaraladığı iddiasıyla 16 Haziran'da tutuklanan M.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık M.K'nin kardeşinin bir kavgaya karışmasından sorumlu tuttuğu K.B. ile bu konuyu konuşmak üzere müştekiyi bulunduğu yere davet ettiği belirtildi.