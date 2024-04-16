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        Adana'da pikapla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 23:48 Güncelleme: 16.04.2024 - 23:48
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        Adana'da pikapla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Nuh S. yönetimindeki 01 D 0202 plakalı pikap ile Eyüp Ç. (43) idaresindeki 01 AED 062 plakalı otomobil Varsaklar Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücüsü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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