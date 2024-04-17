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        Adana'da çapa makinesine ayağı sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı

        Adana'da çapa makinesine ayağı sıkışan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:17 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:17
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        Adana'da çapa makinesine ayağı sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı
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        Adana'da çapa makinesine ayağı sıkışan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Ceyhan ilçesi Tumlu Mahallesi'ndeki evinin yanındaki çinko ile kapalı bir alanda çapa yapan kişi, ayağını makineye kaptırdı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla ayağı makineden kurtarılan kişi, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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