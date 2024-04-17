Adana'da çapa makinesine ayağı sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı

Ceyhan ilçesi Tumlu Mahallesi'ndeki evinin yanındaki çinko ile kapalı bir alanda çapa yapan kişi, ayağını makineye kaptırdı.

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