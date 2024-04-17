Adana'da çapa makinesine ayağı sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı
Adana'da çapa makinesine ayağı sıkışan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Adana'da çapa makinesine ayağı sıkışan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ceyhan ilçesi Tumlu Mahallesi'ndeki evinin yanındaki çinko ile kapalı bir alanda çapa yapan kişi, ayağını makineye kaptırdı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla ayağı makineden kurtarılan kişi, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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