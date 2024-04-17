Adana'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı
Adana'da bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Adana'da bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Kozan ilçesi Şevkiye Mahallesi'ndeki bir eve yılan girdi.
Ev sahibi, yılanı fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yılanı yakalayarak doğaya bıraktı.
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