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        Aladağ Belediyesi, Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlik alanında stant açtı

        Aladağ Belediyesi, bu yıl 12. kez gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Merkez Park'ta stant açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:43 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:43
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        Aladağ Belediyesi, Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlik alanında stant açtı
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        Aladağ Belediyesi, bu yıl 12. kez gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Merkez Park'ta stant açtı.

        Etkinlik alanında açılan stantta, ilçeye ait doğal ve yerel ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir, AA muhabirine, ilçenin doğal güzelliklerini ve ürünlerini tanıtmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Aladağ'ın organik ürünlerinin adeta keşfedilmediğini belirten Özdemir, "Bu güzellikleri her fırsatta insanımızla paylaşmak ve ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak istiyoruz. Tüm misafirlerimizi standımıza bekliyoruz. Onları misafir etmekten mutluluk duyarız. Üstelik standımızda tamamen kadınlarımızın el emeğini sergileyerek onlara destek oluyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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