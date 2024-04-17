Aladağ Belediyesi, Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlik alanında stant açtı

Aladağ Belediyesi, bu yıl 12. kez gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Merkez Park'ta stant açtı.

Etkinlik alanında açılan stantta, ilçeye ait doğal ve yerel ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir, AA muhabirine, ilçenin doğal güzelliklerini ve ürünlerini tanıtmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Aladağ'ın organik ürünlerinin adeta keşfedilmediğini belirten Özdemir, "Bu güzellikleri her fırsatta insanımızla paylaşmak ve ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak istiyoruz. Tüm misafirlerimizi standımıza bekliyoruz. Onları misafir etmekten mutluluk duyarız. Üstelik standımızda tamamen kadınlarımızın el emeğini sergileyerek onlara destek oluyoruz." dedi.