Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da yaşlı kadının atık su kanalına düşen cep telefonunu belediye ekipleri çıkarttı

        Adana'nın Kozan ilçesinde cep telefonunu beton mazgalın arasından atık su kanalizasyonuna düşüren yaşlı kadının yardımına belediye ekipleri yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 18:22 Güncelleme: 17.04.2024 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da yaşlı kadının atık su kanalına düşen cep telefonunu belediye ekipleri çıkarttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde cep telefonunu beton mazgalın arasından atık su kanalizasyonuna düşüren yaşlı kadının yardımına belediye ekipleri yetişti.

        Tufan Paşa Mahallesi Üstün Sokak'da yürüyen Selbi Yıldız, elindeki cep telefonunu beton mazgalın arasından yağmur suyu kanalizasyonuna düşürdü.

        Yıldız, bu sırada bölgeden geçen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinden yardım istedi.

        Kepçeyle beton mazgalı açan ekipler, cep telefonunu kanalizasyondan alarak Yıldız'a verdi.

        Yıldız da cep telefonunu çıkaran ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Kadın doktora saldırdı, yetmedi tehdit etti!
        Kadın doktora saldırdı, yetmedi tehdit etti!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        'Şahinler' suç örgütüne yeni dava
        'Şahinler' suç örgütüne yeni dava
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ile inşaat mühendis...
        Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ile inşaat mühendis...
        Şampiyon pehlivan, 3 yıl sonra altın kemerine kavuştu
        Şampiyon pehlivan, 3 yıl sonra altın kemerine kavuştu
        Aladağ Belediyesi, Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlik alanında stant açtı
        Aladağ Belediyesi, Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlik alanında stant açtı
        Adana'da çapa makinesine ayağı sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı
        Adana'da çapa makinesine ayağı sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı
        Adana'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı
        Adana'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı
        Adana'da yamaç paraşütü yapan iki pilot gökyüzünde tavla oynadı
        Adana'da yamaç paraşütü yapan iki pilot gökyüzünde tavla oynadı