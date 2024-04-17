Adana'da yaşlı kadının atık su kanalına düşen cep telefonunu belediye ekipleri çıkarttı

Yıldız da cep telefonunu çıkaran ekiplere teşekkür etti.

Yıldız, bu sırada bölgeden geçen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinden yardım istedi.

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