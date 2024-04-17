Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Şampiyon pehlivan, 3 yıl sonra altın kemerine kavuştu

        ADANA'da Karaisalı Belediyesi'nin düzenlediği Geleneksel Karakucak Güreşleri'nde 3 kez üst üste şampiyon olan pehlivan İbrahim Bölükbaşı'na 3 yıl sonra altın kemeri teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:43 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şampiyon pehlivan, 3 yıl sonra altın kemerine kavuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da Karaisalı Belediyesi'nin düzenlediği Geleneksel Karakucak Güreşleri'nde 3 kez üst üste şampiyon olan pehlivan İbrahim Bölükbaşı'na 3 yıl sonra altın kemeri teslim edildi.

        Adana Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği Kızıldağ Karakucak Güreşleri için 2018 yılında 910 gram 24 ayar altın kemer aldı. Kemer, dönemin Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül, Daire Başkanı Halil Hızlısoy ve Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan'ın imzalarıyla şampiyon pehlivana verilmek üzere Karaisalı Belediyesi'ne teslim edildi. 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kızıldağ Karakucak Güreşleri’ni pehlivanlardan İbrahim Bölükbaşı kazandı. Güreşler, 2020 yılında ise Covid-19 salgını nedeniyle yapılamadı. Bir yıllık aranın ardından 2021'de düzenlenen Karakucak Güreşleri’ni yine İbrahim Bölükbaşı kazandı. Kurallar gereği üst üste 3 yıl boyunca şampiyon olan pehlivanın daimi sahibi olduğu kemer, pandemi nedeniyle müsabakalara bir yıl ara verildiği gerekçesiyle İbrahim Bölükbaşı’na verilmedi. Milli sporcu belediyeye dava açtı. Yargılama sonucunda kemerin Bölükbaşı'na verilmesine karar verildi. Karaisalı Belediyesi kararı istinafa taşıdı. Pehlivanın avukatı belediyenin bir dairesini haczettiklerini duyurdu. Avukat Zübeyid Aydın, "Bizden önce de haczedilmiş. Biz 23'üncü sırada bekliyoruz" dedi.

        MHP, ADAY GÖSTERMEDİ

        2014 ve 2019’daki seçimlerde MHP'den Karaisalı Belediye Başkanı seçilen Saadettin Aslan, 31 Mart seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmedi. Seçimlere bağımsız giren Aslan, 18 bin 136 seçmenden 3 bin 963'ünün oyunu aldı. Arslan, partisine rakip olup yüzde 25,43 oy oranına ulaştı. İlçenin yeni belediye başkanı yüzde 44,76'lık oy oranıyla MHP'nin adayı Bekir Şimşek oldu.

        3 YIL SONRA KEMERE KAVUŞTU

        Karaisalı Belediyesi'nin yeni başkanı Bekir Şimşek'in girişimleriyle seçimi kaybeden önceki dönem başkanı Saadettin Aslan, altın kemeri Karaisalı Belediyesi'nin avukatlarına teslim etti. Pehlivan Bölükbaşı, belediyeye davet edildi. Kemer, noter huzurunda şampiyon pehlivana verildi. Bölükbaşı, Başkan Bekir Şimşek’e teşekkür ederken, 910 gram 24 ayar değerindeki altın kemeri çocuklarının eğitimi için harcayacağını söyledi.

        'SPORUN VE SPORCUNUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

        Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşlerimizde üç yıl üst üste şampiyon olarak altın kemerin daimi sahibi olmaya hak kazanan güreşçimiz İbrahim Bölükbaşı’nı belediyemize davet ederek kendisi ve avukatıyla bir araya geldik. Önceki dönemde yaşanan durumu düzeltmek ve güreşçimizin hakkını korumak adına gerekli adımları atarak, güreşçimize teslim edilmesi gereken altın kemeri gururla kendisine takdim ettik. Güreşçimiz, memnuniyet duygularını aktararak adaletin yerini bulmasında gösterdiğimiz çaba için teşekkürlerini iletti. Bu vesileyle, Karaisalı’mız ve belediyemiz adına, kamuoyunu da ilgilendiren bu konuyu çözüme kavuşturduğumuz için çok mutluyuz. Sporcularımızın emeklerini ve başarılarını takdir etmek, onların yanında olmak bizim önceliğimizdir. Adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        Asya evi terk etmek istedi!
        Asya evi terk etmek istedi!
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        Servet Yardımcı adaylığını açıkladı!
        Servet Yardımcı adaylığını açıkladı!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Aladağ Belediyesi, Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlik alanında stant açtı
        Aladağ Belediyesi, Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlik alanında stant açtı
        Adana'da çapa makinesine ayağı sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı
        Adana'da çapa makinesine ayağı sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı
        Adana'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı
        Adana'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı
        Adana'da yamaç paraşütü yapan iki pilot gökyüzünde tavla oynadı
        Adana'da yamaç paraşütü yapan iki pilot gökyüzünde tavla oynadı
        Adana'da köpek saldırısında yaralanan çocuk taburcu edildi
        Adana'da köpek saldırısında yaralanan çocuk taburcu edildi
        Köpek saldırısında yaralanan Asel taburcu oldu: Çok korktum, canımı acıttı
        Köpek saldırısında yaralanan Asel taburcu oldu: Çok korktum, canımı acıttı