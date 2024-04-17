Furkan Nesli Derneği'nde bir kadın tartıştığı iki kadını bıçakladı

ADANA’da Furkan Nesli Derneği Genel Merkezi'ne gelen Betül A. (24), tartıştığı Hatice K. ve Sevda S.’yi bıçakladı. Şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki Furkan Nesli Derneği Genel Merkezi'nin 3’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde merkeze gelen Betül A., burada bulunan Sevda S. ve Hatice K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Betül A., Sevda S.’yi kasığından, Hatice K’yı ise kalçasından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kadın, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye görevinde bulunan ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Yaralı iki kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.