Adana'da elektrikli bisikletten düşen hamile kadın otobüsün altında kalarak öldü

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, 9 aylık hamile Abbud'u Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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