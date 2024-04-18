Mert Demir, Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne aldı
Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Mert Demir konser verdi.
Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Mert Demir konser verdi.
Seyhan Nehir kıyısındaki Merkez Park'ta sahne alan şarkıcı Mert Demir'in konserine çok sayıda kişi katıldı.
Sevilen şarkılarını katılımcılar için seslendiren Demir'e müzikseverler eşlik etti.
İlgiyle takip edilen Demir'in performansı, konser alanındaki dinleyiciler tarafından alkışlandı.
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