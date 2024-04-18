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        Elektrikli bisikletten düşen 9 aylık hamile kadın otobüsün altında can verdi; ameliyatla alınan bebek gözlem altında

        ADANA'da eşinin kullandığı elektrikli bisikletle yolculuk yaparken dengesini kaybedip düşen 9 aylık hamile Suriye uyruklu Nur Abbud (31), arkadan gelen otobüsün altında kalarak can verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 02:14 Güncelleme: 18.04.2024 - 02:15
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        Elektrikli bisikletten düşen 9 aylık hamile kadın otobüsün altında can verdi; ameliyatla alınan bebek gözlem altında
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        ADANA’da eşinin kullandığı elektrikli bisikletle yolculuk yaparken dengesini kaybedip düşen 9 aylık hamile Suriye uyruklu Nur Abbud (31), arkadan gelen otobüsün altında kalarak can verdi. Hastanede ameliyatla alınan bebek gözlem altına alındı.

        Olay, geç saatlerde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 9 aylık hamile olan Suriye uyruklu Nur Abbud, henüz ismi öğrenilemeyen eşinin kullandığı elektrikli bisiklet ile arkasında seyahat ederken dengesini kaybederek yola düştü. Abbud, bu sırada arkalarından gelen Ali D. Yönetimindeki 01 J 0142 plakalı yolcu otobüsünün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı kadın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        KADIN KURTARILAMADI, BEBEĞİ AMELİYATLA ALINDI

        Nur Abbud, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatta olduğu belirlenen anne karnındaki bebek ise ameliyatla alındı. Bebeğin gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

        Kaza sonrası polis tarafından gözaltına alınan Ali D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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