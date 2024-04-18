Elektrikli bisikletten düşen 9 aylık hamile kadın otobüsün altında can verdi; ameliyatla alınan bebek gözlem altında

ADANA’da eşinin kullandığı elektrikli bisikletle yolculuk yaparken dengesini kaybedip düşen 9 aylık hamile Suriye uyruklu Nur Abbud (31), arkadan gelen otobüsün altında kalarak can verdi. Hastanede ameliyatla alınan bebek gözlem altına alındı.

Olay, geç saatlerde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 9 aylık hamile olan Suriye uyruklu Nur Abbud, henüz ismi öğrenilemeyen eşinin kullandığı elektrikli bisiklet ile arkasında seyahat ederken dengesini kaybederek yola düştü. Abbud, bu sırada arkalarından gelen Ali D. Yönetimindeki 01 J 0142 plakalı yolcu otobüsünün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı kadın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.