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        Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval'nın halk koşusu yapıldı

        Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında halk koşusu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 11:45 Güncelleme: 21.04.2024 - 11:45
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        Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval'nın halk koşusu yapıldı
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        Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında halk koşusu gerçekleştirildi.

        Tarihi Büyüksaat önünden başlayan 10 kilometrelik koşuya, yaklaşık 500 sporcu katıldı.

        Sporcular, Büyüksaat önünde yarış başlamadan önce müzik eşliğinde oynadı, fotoğraf çekildi.

        Rengarenk taç ve şapkalar takan sporcular, Seyhan ve Fuzuli caddeleri ile Kasım Gülek ve Özdemir Sabancı bulvarlarını takip ederek Merkez Park'taki bitiş çizgisine ulaştı.

        Katılımcılardan bazıları, kentin yöresel kıyafeti şalvar takımı giyerek koşu yaptı.

        Yarışmayı, kadınlarda Songül Berikol birinci, Bahar Özacar ikinci ve Derya Yörüsün üçüncü olarak tamamladı.

        Erkeklerde ise Koray Het birinci, Rıdvan Aykul ikinci ve Mesut Akpınar üçüncü oldu.

        Dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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