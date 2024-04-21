Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval'nın halk koşusu yapıldı

Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında halk koşusu gerçekleştirildi.

Tarihi Büyüksaat önünden başlayan 10 kilometrelik koşuya, yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Sporcular, Büyüksaat önünde yarış başlamadan önce müzik eşliğinde oynadı, fotoğraf çekildi.

Rengarenk taç ve şapkalar takan sporcular, Seyhan ve Fuzuli caddeleri ile Kasım Gülek ve Özdemir Sabancı bulvarlarını takip ederek Merkez Park'taki bitiş çizgisine ulaştı.

Katılımcılardan bazıları, kentin yöresel kıyafeti şalvar takımı giyerek koşu yaptı.