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        Takiple durdurulan kamyonette polise silah çekip tehdit eden belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı

        ADANA'da polisin uygulamasından kaçıp, 1 kilometrelik takiple durdurulan kamyonetteki Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Şaş (45), ekiplere direnip, belindeki tabancayı çıkararak "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" diye tehdit etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 10:44 Güncelleme: 21.04.2024 - 10:50
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        Takiple durdurulan kamyonette polise silah çekip tehdit eden belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
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        ADANA’da polisin uygulamasından kaçıp, 1 kilometrelik takiple durdurulan kamyonetteki Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Şaş (45), ekiplere direnip, belindeki tabancayı çıkararak "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" diye tehdit etti. Selahattin Şaş biber gazıyla etkisiz hale getirilirken, yanındaki Mehmet Ali Ş. (53) ve Ahmet B. (45) ile gözaltına alındı. Araçta 28 gram bonzai ele geçirildi, Selahattin Şaş tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest kaldı.

        Olay, 20 Nisan’da saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvarda trafik uygulaması yapan polis ekipleri, 06 DDF 448 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Sürücü ihtara uymadı, kamyonet, yaklaşık 1 kilometrelik takip sonucu Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri tarafından önü kesilerek durdurdu. Seyhan Belediyesi tarafından kiralık olarak kullanıldığı belirlenen kamyonetteki 3 şüpheliye, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılmak istendi. Polise direnip, hakaret eden şüpheliler biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

        SÜRÜCÜ İNFAZ KORUMA MEMURU

        Ekiplerin yaptığı GBT sorgusunda sürücünün cezaevi infaz koruma memuru Mehmet Ali Ş., yanındakilerin ‘kasten yaralama’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından kaydı bulunan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Şaş ve 4 ayrı suçtan kaydı bulunan Ahmet B. olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Selahattin Şaş, polise tokat atmak isteyip, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" diyerek tehdit etti. Şüpheli tekrar etkisiz hale getirilerek, elindeki tabanca alındı. Bu sırada Ahmet B. ise koşarak kaçmak istedi, bölgeye takviye olarak çağrılan ekipler tarafından yakalandı.

        ARKA KOLTUKTA UYUŞTURUCU BULUNDU

        Şüpheliler gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Araçta arama yapan ekipler, arka koltukta 28 gram bonzai ele geçirdi. Selahattin Şaş'ın namlusunda 1, şarjöründe 15 fişek bulunan tabancasına ise el konuldu. Sürücü Mehmet Ali Ş.’ye alkollü araç kullanmaktan ceza uygulanırken, kamyonet de yediemin otoparkına çekildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selahattin Şaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Mehmet Ali Ş. ile Ahmet B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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