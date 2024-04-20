Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da "Portakallı Lezzetler Yarışması" düzenlendi

        Adana'da devam eden 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Portakallı Lezzetler Yarışması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 13:29 Güncelleme: 20.04.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da "Portakallı Lezzetler Yarışması" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da devam eden 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Portakallı Lezzetler Yarışması" gerçekleştirildi.

        Kentin önemli tarım ürünlerinden narenciyenin özel tariflerle buluşturulduğu yarışma, merkez Yüreğir ilçesindeki bir otelde düzenlendi.

        Yarışmaya katılan şefler, "tatlı-pasta", "soğuk-sıcak yemekler" ve "yöresel Adana mutfağı" kategorilerinde mücadele etti.

        Katılımcıların hazırladığı yiyecekler, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

        Jürinin, tariflerin sunumu, görünüşü, lezzeti, kokusu ve kıvamı gibi özelliklerine bakarak yaptığı değerlendirmenin ardından dereceye giren şeflere ödül verildi.

        Kostüm giyen mankenlerin yürüyüşle renk kattığı "Portakallı Lezzetler Yarışması"nın ardından gerçekleştirilen etkinlikte de Adana'nın öne çıkan 35 yöresel yiyeceği sergilendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan ve 13 Nisan'da başlayan 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        SMA hastaları için yeni çalışma! Gen tedavisinin öncüsü Dr. Wilson: İlk aşamalarını oluşturduk
        SMA hastaları için yeni çalışma! Gen tedavisinin öncüsü Dr. Wilson: İlk aşamalarını oluşturduk
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı

        Benzer Haberler

        'Böyle yürüyemezsin' deyip, hastanelik ettiler
        'Böyle yürüyemezsin' deyip, hastanelik ettiler
        138 yıllık demir yolu ulaşımına YHT molası
        138 yıllık demir yolu ulaşımına YHT molası
        Adana'da 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Adana'da 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Sokak ortasındaki cinayet 'küfürleşme' yüzünden işlenmiş
        Sokak ortasındaki cinayet 'küfürleşme' yüzünden işlenmiş
        Tuğba Yurt, Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne ald...
        Tuğba Yurt, Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne ald...
        Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda atıklardan yapılan ürünler sergi...
        Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda atıklardan yapılan ürünler sergi...