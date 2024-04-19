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        Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda atıklardan yapılan ürünler sergilendi

        Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda, öğrencilerin "Atıktan Sanata" projesi kapsamında yaptığı ürünler beğeniye sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 18:41 Güncelleme: 19.04.2024 - 18:41
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        Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda atıklardan yapılan ürünler sergilendi
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        Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda, öğrencilerin "Atıktan Sanata" projesi kapsamında yaptığı ürünler beğeniye sunuldu.

        Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin atıklardan yaptığı ürünler, karnaval kapsamında Atatürk Parkı'nda açılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü standında sergilendi.

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Sevim, AA muhabirine, karnavalın ana temalarından birinin karbon ayak izi olduğunu söyledi.

        Öğrencilere geri dönüşüm bilincini ve doğa sevgisini aşıladıklarını belirten Sevim, "Standımızda özellikle kullanılmış ürünlerin geri dönüşümü yapılarak burada tekrar kıyafetlere dönüştürülmesi ve bunların kullanılmasıyla ilgili güzel bir proje oluştu. Bunu ziyaretçilerimizle paylaşmış olduk. Böylece öğrencilerimizle birlikte doğaya katkı sağladık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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