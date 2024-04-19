Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda atıklardan yapılan ürünler sergilendi
Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda, öğrencilerin "Atıktan Sanata" projesi kapsamında yaptığı ürünler beğeniye sunuldu.
Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda, öğrencilerin "Atıktan Sanata" projesi kapsamında yaptığı ürünler beğeniye sunuldu.
Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin atıklardan yaptığı ürünler, karnaval kapsamında Atatürk Parkı'nda açılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü standında sergilendi.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Sevim, AA muhabirine, karnavalın ana temalarından birinin karbon ayak izi olduğunu söyledi.
Öğrencilere geri dönüşüm bilincini ve doğa sevgisini aşıladıklarını belirten Sevim, "Standımızda özellikle kullanılmış ürünlerin geri dönüşümü yapılarak burada tekrar kıyafetlere dönüştürülmesi ve bunların kullanılmasıyla ilgili güzel bir proje oluştu. Bunu ziyaretçilerimizle paylaşmış olduk. Böylece öğrencilerimizle birlikte doğaya katkı sağladık." diye konuştu.
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