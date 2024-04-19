Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı açık saha tesislerinin toplu açılışı yapıldı

        Adana'nın Çukurova ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca farklı illerde yapılan açık saha tesislerinin toplu açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 17:50 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı açık saha tesislerinin toplu açılışı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Çukurova ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca farklı illerde yapılan açık saha tesislerinin toplu açılışı gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Alman Kalkınma Bankasınca, Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle yürütülen "Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi" projesi kapsamında 100. Yıl Mahallesi'nde yapılan tenis kortunda toplu açılış töreni düzenlendi.

        Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kardan, 12 ildeki 22 tesisi kapsayan projede yapımı tamamlanan 13 açık saha tesisinin açılışı için bir araya geldiklerini söyledi.

        Hizmete sunulan tesislerde genç sporcuların yetişeceğini belirten Kardan, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, spor sahalarının, gençlerin sağlıklı yetişmesini sağlayacak imkanlar sunduğunu anlattı.

        AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, hizmete sunulan spor tesisleri için tahsis edilen fonun, toplumların refahına, direncine ve uyumuna yapılan bir yatırım olduğunu dile getirdi.

        Alman Kalkınma Bankası Güneydoğu Avrupa ve Türkiye Direktörü Klaus Müller, işbirliğinin önemini vurgulayarak, "Bu tesisler sadece betondan ibaret tesisler değil işbirliğimizin nişanesi ve sağlıklı sporcuların, gençlerin yetiştirilmesi için vesiledir." dedi.

        Konuşmaların ardından tenis kortunun da bulunduğu 13 açık saha tesisinin toplu açılışı yapıldı.

        Katılımcılar, halk oyunları ekibinin sunduğu gösteriyi de izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine uğurlandı
        Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine uğurlandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Galatasaray'da imza şov!
        Galatasaray'da imza şov!
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Esnediğimizde neden gözümüz yaşarır?
        Esnediğimizde neden gözümüz yaşarır?
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu

        Benzer Haberler

        Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle sürüyor
        Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle sürüyor
        Adana'da süren Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında basın toplantısı yapıld...
        Adana'da süren Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında basın toplantısı yapıld...
        Afetzedelere adli yardımın sağlanacağı tır, Türkiye Barolar Birliğine tesli...
        Afetzedelere adli yardımın sağlanacağı tır, Türkiye Barolar Birliğine tesli...
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        'Bu kadın değil, kapıyı açmayın' dedikleri için bıçaklamış
        'Bu kadın değil, kapıyı açmayın' dedikleri için bıçaklamış
        Hamile kadının ölümüne neden olan otobüs şoförü 'asli kusurlu' çıktı
        Hamile kadının ölümüne neden olan otobüs şoförü 'asli kusurlu' çıktı