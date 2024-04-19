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        Hamile kadının ölümüne neden olan otobüs şoförü 'asli kusurlu' çıktı

        ADANA'da eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düşen 9 aylık hamile Nur Abbud'a (31) çarpıp, ölümüne neden olan otobüs şoförü Ali Davarcı, 'takip mesafesi' kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu sayıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 09:56 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:00
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        Hamile kadının ölümüne neden olan otobüs şoförü 'asli kusurlu' çıktı
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        ADANA’da eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düşen 9 aylık hamile Nur Abbud’a (31) çarpıp, ölümüne neden olan otobüs şoförü Ali Davarcı, ‘takip mesafesi’ kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu sayıldı. İfadesinde, “Yolda azami hızda ilerliyordum. Kadının yola düştüğünü görmedim" diyen Davarcı, tutuklandı.

        Kaza, 17 Nisan saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi, Karataş Caddesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu 9 aylık hamile Nur Abbud, yolculuk sırasında eşi Raid Abbud’un (40) kullandığı elektrikli bisikletten yola düştü. Bu sırada Ali Davarcı’nın kullandığı 01 J 0142 plakalı özel halk otobüsü, hamile kadına çarptı. Abbud ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürülürken, Davarcı ise gözaltına alındı. 4’üncü çocuğu olan erkek bebeği sezaryen ile alınan Nur Abbud kurtarılamadı. Abbud’un cenazesi defnedilmek üzere Suriye’nin Azez kentine götürüldü.

        ‘takip mesafesi’ kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle kazada asli kusurlu sayılan otobüs şoförü Ali Davarcı, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinde, “Yolda azami hızda ilerliyordum. Kadının yola düştüğünü görmedim. Pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Davarcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Hastanede gözlem altında tutulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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