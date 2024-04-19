Hamile kadının ölümüne neden olan otobüs şoförü 'asli kusurlu' çıktı

ADANA’da eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düşen 9 aylık hamile Nur Abbud’a (31) çarpıp, ölümüne neden olan otobüs şoförü Ali Davarcı, ‘takip mesafesi’ kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu sayıldı. İfadesinde, “Yolda azami hızda ilerliyordum. Kadının yola düştüğünü görmedim" diyen Davarcı, tutuklandı.

Kaza, 17 Nisan saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi, Karataş Caddesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu 9 aylık hamile Nur Abbud, yolculuk sırasında eşi Raid Abbud’un (40) kullandığı elektrikli bisikletten yola düştü. Bu sırada Ali Davarcı’nın kullandığı 01 J 0142 plakalı özel halk otobüsü, hamile kadına çarptı. Abbud ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürülürken, Davarcı ise gözaltına alındı. 4’üncü çocuğu olan erkek bebeği sezaryen ile alınan Nur Abbud kurtarılamadı. Abbud’un cenazesi defnedilmek üzere Suriye’nin Azez kentine götürüldü.