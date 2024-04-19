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        Adana'da hamile kadının öldüğü kazaya karışan otobüsün şoförü tutuklandı

        Adana'da 9 aylık hamile kadının elektrikli bisikletten düşüp altında kalarak yaşamını yitirdiği otobüsün şoförü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 09:49 Güncelleme: 19.04.2024 - 09:49
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        Adana'da hamile kadının öldüğü kazaya karışan otobüsün şoförü tutuklandı
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        Adana'da 9 aylık hamile kadının elektrikli bisikletten düşüp altında kalarak yaşamını yitirdiği otobüsün şoförü tutuklandı.

        Merkez Yüreğir ilçesinde dün Suriye uyruklu Nur Abbud'un (31), kocası Raid Abbud'un (40) kullandığı elektrikli bisikletten düşüp yolcu otobüsünün altında kalarak yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü Ali D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        "Takip mesafesini ihlal ettiği" öne sürülen Ali D, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, kazanın ardından ameliyatla alınan erkek bebek, hastanede gözlem altında tutuluyor.

        - Olayın geçmişi

        Seyhan Mahallesi Karataş Caddesi'nde kocası Raid Abbud'un kullandığı elektrikli bisikletten düşen Nur Abbud, Ali D. idaresindeki 01 J 0142 plakalı yolcu otobüsünün altında kalmıştı.

        Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 9 aylık hamile Abbud yaşamını yitirmiş, ameliyatla alınan bebeği Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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