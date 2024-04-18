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        Adana'da darbettiği dini nikahlı eşinin parasını gasbeden sanığa dava

        Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadını darbettikten sonra çantasındaki parayı zorla aldığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:47
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        Adana'da darbettiği dini nikahlı eşinin parasını gasbeden sanığa dava
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        Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadını darbettikten sonra çantasındaki parayı zorla aldığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde dini nikahlı eşi A.E'yi darbedip parasını gasbettiği iddiasıyla 14 Mart'ta tutuklanan Ö.B. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkem﻿esince kabul edilen iddianamede, sanığın, ikametine giden müşteki A.E'nin yolunu kesip zorla otomobiline bindirmeye çalıştığı belirtildi.

        İddianamede, A.E'nin direnmesi üzerine kol çantasındaki 8 bin 500 lirayı zorla alıp kaçtığı ifade edilen Ö.B'nin "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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