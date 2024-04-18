Adana'da darbettiği dini nikahlı eşinin parasını gasbeden sanığa dava

İddianamede, A.E'nin direnmesi üzerine kol çantasındaki 8 bin 500 lirayı zorla alıp kaçtığı ifade edilen Ö.B'nin "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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