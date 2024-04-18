Kozan'da traktörde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde yangın çıkan traktörde hasar oluştu.
Adana'nın Kozan ilçesinde yangın çıkan traktörde hasar oluştu.
M.A'nın kullandığı traktör, Çukurören Mahallesi'ndeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.