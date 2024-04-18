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        Adana'da motosikletin çarptığı çocuk ile sürücü yaralandı

        Adana'da sokakta oynadığı sırada motosikletlin çarptığı 4 yaşındaki çocuk ile sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:38 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:38
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        Adana'da motosikletin çarptığı çocuk ile sürücü yaralandı
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        Adana'da sokakta oynadığı sırada motosikletlin çarptığı 4 yaşındaki çocuk ile sürücü yaralandı.

        B.K. (15) idaresindeki 06 BOD 641 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde sokakta oynayan 4 yaşındaki E.C'ye çarptı.

        Direksiyon hakimiyetinin kaybeden ehliyetsiz motosiklet sürücüsü çocuk, daha sonra bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

        Kazada yaralanan sürücü B.K. ile 4 yaşındaki E.C. hastaneye kaldırıldı.

        B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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