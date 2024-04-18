Adana'da motosikletin çarptığı çocuk ile sürücü yaralandı
Adana'da sokakta oynadığı sırada motosikletlin çarptığı 4 yaşındaki çocuk ile sürücü yaralandı.
Adana'da sokakta oynadığı sırada motosikletlin çarptığı 4 yaşındaki çocuk ile sürücü yaralandı.
B.K. (15) idaresindeki 06 BOD 641 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde sokakta oynayan 4 yaşındaki E.C'ye çarptı.
Direksiyon hakimiyetinin kaybeden ehliyetsiz motosiklet sürücüsü çocuk, daha sonra bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücü B.K. ile 4 yaşındaki E.C. hastaneye kaldırıldı.
B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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