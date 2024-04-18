Kazada ölen 9 aylık hamile kadının cenazesi Suriye'ye götürüldü, alınan bebeği gözlem altında

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 9 aylık hamile Nur Abbud, yolculuk sırasında eşi Raid Abbud'un (40) kullandığı elektrikli bisikletten yola düştü. Bu sırada Ali D.'nin kullandığı 01 J 0142 plakalı özel halk otobüsü, hamile kadına çarptı. Abbud ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürülürken, Ali D. gözaltına alındı. Abbud'un erkek bebeği sezaryen ile alınırken, ağır yaralı kadın kurtarılmadı. Abbud'un cenazesi, defnedilmek üzere Suriye'nin Azez kentine götürülürken, bebek gözlem altına alındı. Bebeğin durumunu iyi olduğu bildirildi. Diğer yandan Ali D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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