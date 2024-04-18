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        Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Seyhan Nehri üzerinde konser

        Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Seyhan Nehri'nde konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 20:35 Güncelleme: 18.04.2024 - 20:54
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        Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Seyhan Nehri üzerinde konser
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        Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Seyhan Nehri'nde konser düzenlendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen karnavalın 6'ıncı gününde, nehir üzerine kurulan platformda sahne alan şarkıcı Tuğçe Yılmaz şarkılarını seslendirdi.

        Nehrin kıyısından konseri dinleyen katılımcılar şarkılara eşlik etti.

        Etkinlik, dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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