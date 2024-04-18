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        Şampiyon güreşçi İbrahim Bölükbaşı, altın kemerini 3 yıl sonra aldı

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde üst üste 3 kez şampiyon olduğu için 2021'de altın kemer almayı hak eden İbrahim Bölükbaşı, ödülüne 3 yıl sonra kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 17:25 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:36
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        Şampiyon güreşçi İbrahim Bölükbaşı, altın kemerini 3 yıl sonra aldı
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        Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde üst üste 3 kez şampiyon olduğu için 2021'de altın kemer almayı hak eden İbrahim Bölükbaşı, ödülüne 3 yıl sonra kavuştu.

        Karaisalı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 2018, 2019 ve 2021'de gerçekleştirilen Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ni kazanan İbrahim Bölükbaşı, 910 gram ağırlığında 24 ayar altın kemer hak etti.

        Organizasyon kapsamında alınan kemer, müsabakaların 2020'de Kovid-19 nedeniyle durdurulduğu gerekçesiyle sporcuya verilmedi.

        Şampiyon güreşçinin durumu yargıya taşıması üzerine, "Altın kemerin İbrahim Bölükbaşı'na verilmesi" yönünde karar çıktı.

        31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimde Karaisalı Belediye Başkanlığına seçilen Bekir Şimşek, makamında ağırladığı Bölükbaşı'na noter huzurunda ödülünü teslim etti.

        Sporcuyu kutlayan Şimşek, "Önceki dönemde yaşanan durumu düzeltmek ve güreşçimizin hakkını korumak adına gerekli adımları attık ve altın kemeri gururla kendisine takdim ettik." ifadesini kullandı.

        Şimşek, kamuoyunu meşgul eden bir konuyu çözüme kavuşturdukları için mutlu olduklarını belirterek, "Sporcularımızın emek ve başarılarını takdir etmek, onların yanında olmak önceliğimizdir. Adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        İbrahim Bölükbaşı da altın kemeri çocuklarının eğitimi için kullanacağını kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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