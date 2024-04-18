Ferhat Göçer, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser verdi
Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Ferhat Göçer sahne aldı.
Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Ferhat Göçer sahne aldı.
Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta sahne alan Ferhat Göçer'in konserinde, katılımcılar şarkılara eşlik etti.
Göçer'in sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen dinleyiciler, konserin sonunda sanatçıyı alkışladı.
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