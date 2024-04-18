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        Ferhat Göçer, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser verdi

        Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Ferhat Göçer sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 22:53 Güncelleme: 18.04.2024 - 23:09
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        Ferhat Göçer, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser verdi
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        Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Ferhat Göçer sahne aldı.

        Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta sahne alan Ferhat Göçer'in konserinde, katılımcılar şarkılara eşlik etti.

        Göçer'in sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen dinleyiciler, konserin sonunda sanatçıyı alkışladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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