Adana'da dergi binasında 2 kadını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı

Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki dergi binasına 17 Nisan’da giren Betül A, burada tartıştığı Sevda S. ve Hatice K’yi bıçakla yaralamıştı.

Saldırıda yaralanan Sevda S. ve Hatice K. ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir dergi binasında iki kadını bıçakla yaralayan kadın şüpheli tutuklandı.

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