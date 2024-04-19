Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        'Bu kadın değil, kapıyı açmayın' dedikleri için bıçaklamış

        ADANA'da Furkan Nesli Derneği'nde tartıştığı Sevda S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 10:34 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Bu kadın değil, kapıyı açmayın' dedikleri için bıçaklamış
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da Furkan Nesli Derneği’nde tartıştığı Sevda S. ile Hatice K.’yi bıçakla yaralayan Betül Altınyüzük (24), tutuklandı. Altınyüzük’ün ifadesinde, “Beni kapıda görünce ‘Bu kadın değil, açmayın’ dediler. Bu söze çok sinirlendim ve kendimi kaybettim. Tepki gösterince dışarı çıktılar, kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum” dediği ortaya çıktı.

        Olay, 17 Nisan saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi, Abidinpaşa Caddesi’ndeki Furkan Nesli Derneği Genel Merkezi’nin 3’üncü katında meydana geldi. Binaya giren şüpheli Betül Altınyüzük, içeri alınmayınca dernekteki Sevda S. ve Hatice K. ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Altınyüzük, Sevda S.’yi kasığından, Hatice K.’yi ise kalçasından bıçakladı. Altınyüzük, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekiplerince yakalandı. Yaralılar ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        6 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Daha önce de aynı binaya gelip, dernekteki kişilerle tartışma yaşadığı öne sürülen Betül Altınyüzük’ün, ‘mala zarar verme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 6 kaydının olduğu ortaya çıktı. Altınyüzük, polis merkezindeki ifadesinde, “Derneğe girmek istedim. Beni kapıda görünce, ‘Bu kadın değil, açmayın’ dediler. Bu söze çok sinirlendim ve kendimi kaybettim. Tepki gösterince dışarı çıktılar, kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum. Birini yaralayıp, yaralamadığımı hatırlamıyorum” dedi.

        ‘PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIM’

        Sorgusu tamamlanan Betül Altınyüzük, sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirildiği sırada, gazetecilere, “Bana baş kaldıranın, başını keserim. Peşlerini bırakmayacağım” dedi. Adliyeye sevk edilen Altınyüzük, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yaralılar Sevda S. ile Hatice K. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        "Oyuncularım stres yaptı"
        "Oyuncularım stres yaptı"
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        24 yaşındaki Asya'ya kıymıştı! Koca değil suç makinesi!
        24 yaşındaki Asya'ya kıymıştı! Koca değil suç makinesi!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Yanlışlar zinciri!
        Yanlışlar zinciri!
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor
        Bu bölgelerde sağanak var
        Bu bölgelerde sağanak var

        Benzer Haberler

        Hamile kadının ölümüne neden olan otobüs şoförü 'asli kusurlu' çıktı
        Hamile kadının ölümüne neden olan otobüs şoförü 'asli kusurlu' çıktı
        Adana'da dergi binasında 2 kadını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı
        Adana'da dergi binasında 2 kadını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı
        Adana'da hamile kadının öldüğü kazaya karışan otobüsün şoförü tutuklandı
        Adana'da hamile kadının öldüğü kazaya karışan otobüsün şoförü tutuklandı
        Ferhat Göçer, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser verdi
        Ferhat Göçer, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser verdi
        Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Seyhan Nehri üzerinde konser
        Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Seyhan Nehri üzerinde konser
        Adana'da "MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması" düzenlendi
        Adana'da "MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması" düzenlendi