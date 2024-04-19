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        Tuğba Yurt, Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne aldı

        Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Tuğba Yurt konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 22:27 Güncelleme: 19.04.2024 - 22:27
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        Tuğba Yurt, Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne aldı
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        Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Tuğba Yurt konser verdi.

        Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta sahne alan şarkıcı Tuğba Yurt'un konserine katılan çok sayıda kişi şarkılara eşlik etti.

        Konser sonunda müzikseverler, Yurt'un sahnedeki performansını alkışladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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