Tuğba Yurt, Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne aldı
Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Tuğba Yurt konser verdi.
Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Tuğba Yurt konser verdi.
Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta sahne alan şarkıcı Tuğba Yurt'un konserine katılan çok sayıda kişi şarkılara eşlik etti.
Konser sonunda müzikseverler, Yurt'un sahnedeki performansını alkışladı.
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