138 yıllık demir yolu ulaşımına YHT molası

MERSİN-Adana arasında 138 yıl önce hizmete giren demir yolunda yapılacak yüksek hızlı tren (YHT) çalışmaları nedeniyle tren seferleri 22 Nisan’dan itibaren 2 yıl süreyle durdurulacak.

Londra merkezli bir Fransız şirketi tarafından inşa edilerek 1886 yılında hizmete açılan 68 kilometrelik demir yolunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 312 kilometrelik Gaziantep hattının bir parçası olan yüksek hızlı tren projesi hazırlandı. Mersin ile Adana arasındaki seyahat süresini 1 saatten 25 dakikaya, Gaziantep’i ise 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya düşürecek projenin saha incelemeleri tamamlandı. Devlet Demir Yolları 6’ncı Bölge Müdürlüğü, her yıl milyonlarca çalışan ve öğrencinin kullandığı Mersin-Adana hattının, inşaat çalışmaları sebebiyle 22 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle iptal edildiğini duyurdu. Mesafeler kısalacağı için çok mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, ulaşım zorluğu yaşayacakları 2 yıl boyunca belediyelerden araç desteği istedi.