Sokak ortasındaki cinayet 'küfürleşme' yüzünden işlenmiş

ADANA’da kalçasından yaralandığı tartışmada Osman Asma’yı (28) göğsünden tabancayla vurarak öldüren İzzet Erbaş (39), tedavisinin ardından taburcu edildi. Asma’nın olaydan bir gün önce sosyal medya üzerinden tartıştığı Erbaş’a küfrettiği, kavganın bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı. İfadesinde kendini korumak için tabancayla ateş açtığını öne süren Erbaş, tutuklandı.

Olay, 14 Nisan saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan İzzet Erbaş ile Osman Asma buluştu. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Asma, Erbaş’ı kalçasından bıçakladı. İzzet Erbaş ise ruhsatsız tabancasıyla karşılık verdi. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Osman Asma’nın göğsüne isabet etti. Ağır yaralı halde mermilerden kaçmaya çalışan Asma, kanlar içinde kaldırıma yığıldı. O anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Çevredekilerin taksiyle hastaneye götürdüğü Osman Asma, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.