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        Sokak ortasındaki cinayet 'küfürleşme' yüzünden işlenmiş

        ADANA'da kalçasından yaralandığı tartışmada Osman Asma'yı (28) göğsünden tabancayla vurarak öldüren İzzet Erbaş (39), tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 09:54 Güncelleme: 20.04.2024 - 09:55
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        Sokak ortasındaki cinayet 'küfürleşme' yüzünden işlenmiş
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        ADANA’da kalçasından yaralandığı tartışmada Osman Asma’yı (28) göğsünden tabancayla vurarak öldüren İzzet Erbaş (39), tedavisinin ardından taburcu edildi. Asma’nın olaydan bir gün önce sosyal medya üzerinden tartıştığı Erbaş’a küfrettiği, kavganın bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı. İfadesinde kendini korumak için tabancayla ateş açtığını öne süren Erbaş, tutuklandı.

        Olay, 14 Nisan saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan İzzet Erbaş ile Osman Asma buluştu. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Asma, Erbaş’ı kalçasından bıçakladı. İzzet Erbaş ise ruhsatsız tabancasıyla karşılık verdi. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Osman Asma’nın göğsüne isabet etti. Ağır yaralı halde mermilerden kaçmaya çalışan Asma, kanlar içinde kaldırıma yığıldı. O anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Çevredekilerin taksiyle hastaneye götürdüğü Osman Asma, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

        ‘ÖLDÜRME AMACIM YOKTU’

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralı halde kaçan İzzet Erbaş’ı olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Asma’nın, olaydan bir gün önce sosyal medya üzerinden tartıştığı Erbaş’a küfrettiği, kavganın da bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Erbaş, ifadesinde, “Bana bıçakla saldırınca, kendimi korumak için tabancayla ateş açtım. Öldürme amacım yoktu” dedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet Erbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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