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        'Böyle yürüyemezsin' deyip, hastanelik ettiler

        ADANA'da Ahmet Ataç (45), yolda yürürken karşılaştığı muhtarlık seçimleri nedeniyle husumetli olduğu 3 kişi tarafından, 'böyle yürüyemezsin' denilerek dövüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 13:07 Güncelleme: 20.04.2024 - 13:10
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        'Böyle yürüyemezsin' deyip, hastanelik ettiler
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        ADANA'da Ahmet Ataç (45), yolda yürürken karşılaştığı muhtarlık seçimleri nedeniyle husumetli olduğu 3 kişi tarafından, 'böyle yürüyemezsin' denilerek dövüldü. Hastaneye kaldırılan Ataç, darp raporu alıp, şüphelilerden şikayetçi oldu.

        Olay, dün saat 19.00 sıralarında Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Ataç, iddiaya göre muhtarlık seçimlerinde husumetli olduğu 3 şüpheliyle yolda karşılaştı. Gruptaki kişilerden biri 'böyle yürüyemezsin' deyince taraflar arasında tartışma çıktı. 3 kişi, Ataç'ı yere yatırıp, tekme, tokat ve yumruklarla öldüresiye dövdü. Ataç, çevredekilerin müdahalesiyle 3 şüphelinin elinden kurtarıldı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, müdahalede bulunduğu Ahmet Ataç'ı hastaneye kaldırdı. Darp raporu verilen Ataç, şüphelilerden şikayetçi oldu. Ataç ifadesinde, "Önce arkadan gelip bana fiziki müdahalede bulundular. Daha sonra yere yatırıp tekme tokat dövdüler. Birisi de boğazıma silah dayadı. Olay yerine gelen eşime de şiddet uyguladılar. Darp raporu aldık, şikayetçi olduk. Yüce adalete güveniyoruz" dedi.

        Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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