'Böyle yürüyemezsin' deyip, hastanelik ettiler

ADANA'da Ahmet Ataç (45), yolda yürürken karşılaştığı muhtarlık seçimleri nedeniyle husumetli olduğu 3 kişi tarafından, 'böyle yürüyemezsin' denilerek dövüldü. Hastaneye kaldırılan Ataç, darp raporu alıp, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Ataç, iddiaya göre muhtarlık seçimlerinde husumetli olduğu 3 şüpheliyle yolda karşılaştı. Gruptaki kişilerden biri 'böyle yürüyemezsin' deyince taraflar arasında tartışma çıktı. 3 kişi, Ataç'ı yere yatırıp, tekme, tokat ve yumruklarla öldüresiye dövdü. Ataç, çevredekilerin müdahalesiyle 3 şüphelinin elinden kurtarıldı.