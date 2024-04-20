Adana 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın kortej geçişi yapıldı

Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın geleneksel kostümlü kortej geçişi yapıldı.

Karnavalın ziyaretçileri, organizasyonun simgelerinden biri olan korteje katılmak için Atatürk Caddesi'nde bir araya geldi.

Burada başlayan etkinlikte, kostüm giyen mankenler, dansçılar, motosiklet toplulukları ve gösteri ekipleri de yer aldı.

Karnavalın portakal çiçeği temasına uygun kıyafet ve aksesuarlarla yürüyen katılımcılar, izleyicileri selamladı.

Geleneksel kostümlü kortejde ziyaretçiler, müzik topluluklarının şarkılarıyla eğlendi.

Bazı kişilerin üstü açık otobüs ve traktörlerle eşlik ettiği kortej, Cumhuriyet Caddesi ile Ziyapaşa Bulvarı'ndan geçilmesinin ardından İstasyon Meydanı'nda sona erdi. Korteje, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da katıldı. - Karnaval gongunu çocuklar çaldı İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törende ise "Kortej Kostüm Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bakan Yardımcısı Yazgı, buradaki konuşmasında, karnavalın bu yıl "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamına alındığını belirtti. Festivali başlatan karnaval için 500'den fazla etkinlik hazırlandığını ifade eden Yazgı, "Karnavalın gerçekleşmesi ve sorunsuz şekilde devam etmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi. Vali Köşger de Adana'nın farklı bir enerjiye sahip olduğunu dile getirerek, "Cumhuriyet'in ikinci asrında bu ülkenin geleceğinin aydınlık olduğunu sizlerin yüzünde gördüm. Allah'ın izniyle bu yüzyıl, Türkiye Yüzyılı ve Türklerin yüzyılı olacak." diye konuştu.