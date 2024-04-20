Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nın ziyaretçileri, renkli boyalarla eğlendi
Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Rengarenk Fest" etkinliği düzenlendi.
Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Rengarenk Fest" etkinliği düzenlendi.
Atatürk Parkı'ndaki etkinlikte ziyaretçilere farklı renklerde toz boyalar püskürtüldü.
Aldıkları boyaları birbirlerine de atan katılımcılar, rengarenk hale geldi.
Ziyaretçiler, müzik eşliğinde oynadı, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etkinliğe katılan Gökçe Akşey, AA muhabirine, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için Hatay'dan çocuklarıyla geldiğini söyledi.
Keyifli vakit geçirdiğini belirten Akşey, "Karnaval çok güzel geçiyor, mutluyuz. Her şey için teşekkür ediyoruz. Karnavala ilk defa katılıyoruz. Harika etkinlikler var." dedi.
Şükran Kalkan da ilk kez yer aldığı karnavalda eğlendiğini kaydetti.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan ve 13 Nisan'da başlayan 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, yarın sona erecek.
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