Adana'da fırtına nedeniyle uçan okulun çatısı park halindeki araçlara zarar verdi

Uçan çatı ve devrilen ağaçlar nedeniyle okul bahçesinde park halinde bulanan bazı araçlar zarar gördü.

Fırtına nedeniyle Bucak Mahallesi'ndeki Kozan Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin derslik ve atölye binalarının çatıları uçtu, bahçedeki bazı ağaçlar devrildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle uçan okul çatısı, park halindeki araçların üzerine düştü.

