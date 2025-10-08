Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da iki kişinin motosikletin ön tekerleğini kaldırırken düşmesi kamerada

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 14:49 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:49
        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki kişinin kullandıkları motosikletlerin ön tekerleğini kaldırırken düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Levent Mahallesi'nde seyir halindeki iki sürücü motosikletlerinin ön tekerleğini kaldırdıkları sırada kontrolü kaybederek yere düştü.

        Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

