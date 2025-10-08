Adana'da iki kişinin motosikletin ön tekerleğini kaldırırken düşmesi kamerada
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki kişinin kullandıkları motosikletlerin ön tekerleğini kaldırırken düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Levent Mahallesi'nde seyir halindeki iki sürücü motosikletlerinin ön tekerleğini kaldırdıkları sırada kontrolü kaybederek yere düştü.
Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
