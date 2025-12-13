Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da evinde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

        Adana'nın Aladağ ilçesinde evinde çıkan yangında 85 yaşındaki Alzheimer hastası kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 14:29 Güncelleme: 13.12.2025 - 14:29
        Adana'da evinde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
        Adana'nın Aladağ ilçesinde evinde çıkan yangında 85 yaşındaki Alzheimer hastası kadın yaşamını yitirdi.

        Gökçe Mahallesi'ndeki Zeynep Keklik'e ait müstakil evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Olay sonrası yapılan incelemede evde yalnız yaşayan Keklik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Keklik'in cenazesi, ilk incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

