'Toplama' motosiklet trafikten men edildi, sürücüye 2 bin 126 TL ceza

ADANA'da, trafik kontrolünde durdurulan ve halk dilinde 'toplama' diye tabir edilen ruhsatsız ve plakasız motosiklet, trafikten men edildi. Sürücüye 2 bin 126 TL ceza yazıldı.

Trafik Denetleme Şube Ekipleri, Seyhan İlçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında plakasız olan motosikleti durdurdu. Ruhsatı da bulunmadığı belirlenen motosikletin, hurda motosiklet parçalarından yapıldıkları için halk dilinde 'toplama' denilen motosikletlerden olduğu tespit edildi. Motosiklet trafikten men edilirken, sürücü Muhammet Hakan S.'ye 'ehliyetsiz araç kullanma', 'toplama araç kullanma' ve 'kask kullanmama' suçlarından 2 bin 126 TL para cezası kesildi.



ADANA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:36

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.